ДружтвоРутенпресТексти

Oтворени конкурс за безплатни автошедзиска

автор С. Саламун
автор С. Саламун

ЖАБЕЛЬ – До 31. марца по 15 годзин мож ше приявиц на Конкурс за додзельованє безплатних дзецинских автошедзискох.

Конкурс розписали Општинска рада Општини Жабель и Совит за безпечносц у транспорту општини у сотруднїцтве зоз Аґенцию за безпечносц у транспорту Републики Сербиї. На едукациї о хаснованю тих шедзискох можу присуствовац шицки заинтересовани без приявйованя, а прияву за безплатне автошедзиско можу поднєсц родичи за перше дзецко котре народзене у периодзе од 1. януара 2024. року по 31. марец 2025.року.

Условия: голєм єден з родичох треба же би мал пребувалїще на териториї општини найменєй два роки, же дзецко першенародзене обидвоїм родичом, голєм єден з родичох власнїк авта и же би ше присуствовало на орґанизованей едукациї за правилне хаснованє автошедзиска.

Попри пополнєтого формулара котри мож достац у Општинскей управи треба принєсц вожацке дошлєбодзенє и особону карточку котру очитаю у Општинскей управи, а по службеней длужносци прибави ше и вивод з матичней кнїжки народзених за дзецко.

Явна поволанка обявена на огласних таблох у општини, месних канцеларийох и на сайту општини. Прияви треба придац до Шалтер сали Општинскей управи Жабель або послац на адресу: Николи Тесли 45, Жабель зоз назначеньом – Явна поволанка за едукацию за правилне хаснованє автошедзискох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

