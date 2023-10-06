Отворени конкурс Европскей школи дебати

НОВИ САД – ЕУ инфо мрежа Европскей униї и дебатна академска мрежа Отворена комуникация поволую заинтересованих стредньошколцох и студентох же би ше приявели до „Европскей школи дебати”.

Вибрани кандидати буду мац роботнї о схопносци дебатованя, арґументациї, явним наступу и функционованю Европскей униї, европских институцийох як и процесу ЕУ интеґрацийох.

На конкурс ше можу приявиц лєм стредньошколци и студенти зоз териториї Сербиї.

Три ґрупи учашнїкох у Беоґрадзе, Нишу и Новим Садзе буду мац 12 роботнї, од новембра 2023. по марец 2024. року. Роботнї ше будзе тримац наживо и онлайн раз тижньово, каждей соботи, а буду тирвац по три годзини.

Преподаваня буду тримац искусни тренере дебатних схопносцох, хтори освойовали награди на дебатних змаганьох у Сербиї и у иножемстве.

Конкурс отворени по нєдзелю 15. октобра. Приявиц ше мож лєм прейґ онлайн формулару.

Европска школа дебати то проєкт хтори орґанизую ЕУ инфо мрежа Европскей униї и дебатна академска мрежа Отворена комуникация зоз потримовку Делеґациї Европскей униї. Циль того проєкта едукация стредньошколцох и студентох о Европскей униї, процесу европских интеґрацийох и схопносци дебатованя.

Вецей информациї мож опатриц на тим линку.