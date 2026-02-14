Отворени конкурс – Виглєдуйце Жабель

ЖАБЕЛЬ – Туристична орґанизация Општини Жабель розписла конкурс Виглєдуйце Жабель (Explore Žabalj) – Провадзаци репортер за найлєпшу фотоґрафию, або знїмок природи, културних и туристичних вредносцох у општини Жабель.

На кокнурсу можу участвовац полнолїтни особи або малолїтни зоз сагласносцу родичох або старателя. Циль конкурсу промововац природни красоти и парки природи, манифестациї и културни подїї, традицию, локални продукти, каждодньови живот, локални атракциї, салаши, музеї и так далєй.

Треба запровадзиц профил Туристичней орґанизациї Општини Жабель на дружтвених мрежох: Фейсбук и Инстаґрам. Слики або знїмки треба послац на visitzabalj@gmail.com, зоз назначеньом места дзе сликоване або зняте. Слики або знїмки треба обявиц на Инстраґрам профилу и означиц Општину Жабель и ТОО Жабель, и накратко описац место.

Нєт огранїченя кельо фотоґрафиї або видео знїмки мож послац, алє муша буц авторски. Зоз посиланьом дава ше согласносц ТОО Жабель же би ше материял хасновало за промоцию.

Победнїки буду вибрани на основи креативносци, ориґиналносци и способу приказованя општини. Главна награда бициґла, ТОО затримує право же би додатно наградзела креативни и окремни змисти.

Конкурс тирва по 1. марец.