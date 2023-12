Отворени Медзинародни културни форум „По први пут”

БЕОҐРАД – Медзинародни културни форум „По први пут: Сербия, Україна, Польска” отворени 11. децембра зоз виставу фотоґрафийох „Behind the screen”. Вистава младих українских уметнїкох отворена у Културним центру „Ґрад” у Беоґрадзе.

Вистава фотоґрафийох „Behind the screen“ Уметнїцкого здруженя „Ґалерия Неотодреш”, хтору представяю млади уметнїки и уметнїци з востоку України. Вистава, медзи иншим, рефлексия одрастаня у воєних обставинох, а медийно вистава облапя видео материяли и фотоґрафиї. Вистава отворена од 11. по 21 децембер у Културним центре Ґрад (Братох Крсманович 4) у Беоґрадзе.

На шветочним отвераню участвовали амбасадор України у Републики Сербиї Володимир Толкач, амбасадор Републики Польскей у Републики Сербиї Перл Рафал, директор Польского института у Беоґрадзе Лех Кончак и представнїки Министерства култури Републики Сербиї.

Медзинародни културни форум орґанизує Польски институт у Беоґрадзе вєдно зоз Українским институтом у Києве, а участвовали и амбасади України и Польскей у Републики Сербиї зоз потримовку Министерства култури Сербиї. Форум „По Перши Раз”, унапямени ґу упознаваню и културному умрежованю Сербиї, України и Польскей, и тирва од 9. по 21. децембер. На Форуму буду стретнуца зоз сербскима, українскима и польскима поетами, уметнїками и виглєдовачами, вистава младих українских уметнїкох „Behind the screen”, проєкция филма „We will never fade away”, промоцию часописа и журку „Rave, born in Donbass”. Уход на случованя ше нє наплацує, а програма обявена на ФБ Польского института у Беоґрадзе и КЦ Ґрад.