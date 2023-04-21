Отворени нови будинок амбуланти

ИЛИНЦИ – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович зоз сотруднїками и о.д. директора Дома здравя Шид Весна Лукич у присустве здравствених роботнїкох, вчера отворели нови будинок амбуланти у Илинцох.

Амбуланта збудована дзекуюци финансийней потримовки Влади Републики Сербиї односно Министерства за явни укладаня. Як визначела Весна Лукич, поверхносц амбуланти 120 квадратни метери, а слово о енерґетски ефикасним будинку хтори ма ординацию, просторию за медицински интервенциї, просторию за здравствени картони и санитарни ґузел.