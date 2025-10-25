Отворени нови силоси

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 24. октобра, подприємство ДОО Либела Продукт зоз Змаєва пущела до погону нови силоси.

Подприємство ДОО Либела Продукт у Руским Керестуре успишно функционує уж штири роки, и так пошли и крочай далєй та направели свойо нови силоси же би людзом було лєгчейше придавац свойо продукти.

Култури хтори актуални и буду актуални у нових силосох то: жито, слунечнїк, кукурица и соя, а тиж и вше векше число кооперантох ше одволує каждого року хтори задовольни зоз сотруднїцтвом.

Подприємство Либела Продукт тиж понука и штучни гной, дзе кооперанти зоз Руского Керестура и околїска можу присц до набавки.

Єден з власнїкох, Момчило Прелевич подзековал шицким подприємством хтори допринєсли вибудови силосох у кратким часу и гварел же ше идуцого року планує преширйованє, та док ше шицко закончи, аж вец годно повесц же то буду силоси. Тераз закончена лєм перша фаза роботох, а то претоварна станїца зоз хторей ше роба транспортує далєй до векших силосох до Коцура або Змаєва.

На отвераню нових силосох подприємства ДОО Либела Продукт присуствовали кооперанти, людзе зоз хторима сотрудзую и блїзки приятелє.