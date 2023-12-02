Отворени обєкт за домске змесценє одроснутих особох зоз менталнима почежкосцами „Милева Аґичˮ

КУЛА – У рамикох Здруженя за помоц МНРО „Белава птицаˮ, 30. новембра, у Кули отворени реконструовани и преширени обєкт за домске змесценє одроснутих особох зоз менталнима почежкосцами „Милева Аґичˮ.

Обєкт ма капацитет за 16 хасновательох услугох, у хторим обезпечене нєобходне допатранє, здравствена защита, фахова социялна робота и регабилитация за особи зоз вецейнїсту заостатосцу у розвою, хтори маю потребу за найвекшим ступньом потримовки.

На отвераню обєкту присуствовали – предсидатель општини Кула, Дамян Милянич, директор Здруженя за помоц МНРО „Белава птицаˮ Марко Кошутич, помоцнїца министра за роботу, занятосц, борецки и социялни питаня, Биляна Барошевич, и вивершна директорка Националней орґанизациї особох зоз инвалидитетом Иванка Йованович.

После прештригованя пантлїки, присутни обишли просториї змесценя, а потим наступел хор хасновательох „Белавей птициˮ.

По словох директора Белавей птици, Марка Кошутича, обєкт, медзи иншим, специфични и по тим же представя єдине домске змесценє у Сербиї хторе финансує локална самоуправа за гражданох зоз своєй териториї, як и же у тим обєкту можу жиц 16 особи, о хторих ше стараю медицински шестри и фахово сотруднїки.