Oтворени просториї Дружтва Руснацох у Суботици

СУБОТИЦА – Просториї Дружтва Руснацох у Суботици и Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Суботици, святочно отворени 25. авґуста на адреси Сенчанска драга, на главней автобусней станїци у Суботици.

Присутних на отвераню нових просторийох привитали предсидатель Националного совиту рускей националней заєднїци Борислав Сакач и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Сашо Сабадош, хтори з тей нагоди подаровал Дружтву моноґрафию „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” авторки др Миряни Дєкич.

Предсидателька Дружтва Ана Мария Лендєр подзековала на дарунку и з тей нагоди гварела же кажде хто жада може подаровац кнїжки до їх библиотеки, а тиж так може и пожичиц кнїжку хтору жада пречитац.

Презентацию о початкох и снованю Дружтва Руснацох у Суботици, як и о цильох и планох у роботи у наиходзацим периодзе, порихтал Кристиян Сопка.

У предлуженю програми представене руске народне облєчиво, хторе тераз обновене и чува ше го у одвитуюцих условийох у просторийох Дружтва. Школярки стреднєй музичней школи, напрям традицийне шпиванє: Невена Йованович, Андєла Максимович и Йована Стойкович, облєчєни у руским народним облєчиве, одшпивали два народни шпиванки, а през програму присутних водзела Ана Будински.

