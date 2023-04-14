Отворени шалтер за поднїмательох

ЖАБЕЛЬ – У општини Жабель отворени шалтер за подїмательох як часц сотруднїцства привредней комори, општини и поднїмательох. То єден од двацец шалтерох у Сербиї чийо отверанє порушала Привредна комора Сербиї же би информациї о порушованю бизнису були доступнєйши, як и же би ше унапредзело уж порушани бизниси.

Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович визначел же шалтер за поднїмательох инструмент за потримовку розвою поднїмательства, хтори дава нєфинансийну потримовку, як тим цо уж маю свойо роботнї, так и младим особом хтори жадаю порушац свой бизнис.