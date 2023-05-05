Отворени трелефони за потримовку фамелийом страдалих, наставнїком и школяром

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї сообщела же Институт за менталне здравє у Београдзе, з цильом потримовки фамелийом страдалих у нєщесцу у Основней школи „Владислав Рибникар” на Врачару у Беоґрадзе, наставнїком и школяром хторим треба психолоґийна помоц и потримовка, отворел два телефонски линиї – 063/8681-757 и 063/8682-217.

Фахову потримовку будзе давац тим психолоґох и психиятрох зоз институту за менталне здравє.

Тиж, на Клинїки за психиятрию УКЦС формовани тим фаховцох хтори будзе доступни за потримовку шицким хторим вона будзе требац. Число телефона хторе доступне на Клинїки за психиятрию за телефонску потримовку: 066/8300-854, а за заказованє: 011/3662-124 и 063/310-723.

И Министерство просвити препоручело школом инструкциї и препоруки за поступанє з цильом даваня потримовки и зопераня дальшей трауматизациї дзецох хтори упознати зоз траґичнима случованями у Основней школи „Владислав Рибникар”.

Министерство указує на значносц потримовки и апелує на будносц шицких у образовней системи, бо младим потребна помоц же би ше зочели и превозишли чежки случованя.

Министерство просвити вери до фаховосци и пошвеценосци просвитних роботнїкох и здогадує их на базу ресурсох як и окремни приручнїк „Психолоґийни кризни интервенциї у образовно-воспитних установох” у хторим прецизни упутства за поступанє у таких и подобних ситуацийох.

Министарство просвити здогадує же обезпечена и потримовка за психолоґийну кризну интервенцию хтора представя психолоґийну першу помоц и циль єй стабилизация коґнитивних и емоцийних процесох як би ше зменшало частосц зявеня длугорочних неґативних пошлїдкох случованя.

Контакт телефони:

СОС телефон Министерства просвити 0800 200 201 (од 8 до 15:30 годзин)

Онлайн потримовка Дружтва псхилоґох Сербиї

Онлајн потримовка НАДЕЛ, число 116111 од 18 до 22 годзин

Клинїка за психиятрию Клинїчного центра Сербиї: 011 2685050, 011 3662124 и 063 310723