Отворени термини за тестиранє першокласнїкох

КОЦУР – Почало приявйованє за термини за тестиранє дзецох за упис дзецох до першей класи Основней школи „Братство єдинство”. Заказованє отворене на порталу е-Управа од пондзелку 23. марца, а упис и тестиранє будзе окончене у периодзе од 1. априла по 31. май.

Пред уписом, потребне же би дзецко мало потвердзенє о оконченим лїкарским препатрунку и же би дзецко було вакциноване, а комплетну документацию котра потребна за упис, Школа обезпечи по службеней длужносци.

Шицки подробнєйши информациї мож достац на телефонске число 021/727-905 кажди роботни дзень од 10 до 12 г.