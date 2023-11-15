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Оводарци правели пироги

автор М. Афич
автор М. Афич 151 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци зоз старшей воспитней ґрупи дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре з кулскей ПУ „Бамби”, 7. новембра участвовали у Роботнї правеня пирогох. Роботню им отримала предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради.

Нярaдийова тиж и єдна зoз авторкох „Рускей кухарки” котру нєдавно обявела наша Установа „Руске слово”, та ю з дзецинскей заградки прето и анґажовали. О тим дознаваме од виховательки Наташи Настасич котра вєдно з Наташу Варґа водзи 29 дзеци у старшей воспитней ґрупи. Роботню о пирогох реализовали у своїм проєкту „Кухня”, а у рамикох новей програми „Нови основи”.

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