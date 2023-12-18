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Ожелєньованє Биоґаз пошореня компаниї Суноко

автор M.Tамаш, Фото: Еколоґийни рух Вербаса
автор M.Tамаш, Фото: Еколоґийни рух Вербаса 18 Опатрене

ВЕРБАС – На предлог руководзацих компаниї Суноко, Еколоґийни рух Вербаса, 11. децембра помогнул у акциї садзеня младих древкох на простору при Биоґаз пошореню Фабрики цукру „Бачка” Суноко у Вербаше.

Млади древка посадзени же би ше направело защитни пас, часц закончуюцей фази реализациї проєкта вибудови того продукователя желєней енерґиї. З тим витворени заєднїцки интерес за здравше роботне и животне окруженє, сообщене зоз Еколоґийного руху Вербас.

Засадзени коло сто саднїци благотворних младих лїстопадних древкох: платана, явора, ясена, копривича, хтори комбиновани з медоноснима и жимжелєнима файтами як цо кедрово сосни, чемпреси, туї, юниперуси… З чим ґу ефекту защити доложени и декоративни аспект.

Висша свидомосц руководзацих одвичательних фирмох препознатлїва по окружованю своїх дїловних обєктох зоз желєнїдлом. Старанє о животним штредку состойна часц дїловней политики Сунока, хтора то з рока на рок потвердзує з милионскима еколоґийнима инвестициями, з хторима ше зменшує углєнични шлїди и кажди други чкодлїви вплїв на животни штредок, гвари ше у сообщеню.

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