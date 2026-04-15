Означена 30-рочнїцa Хора „Рoзанов”

ДЮРДЬОВ – У Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици, пондзелок 13. априла, на други дзень Велькей ноци, после Воскресней вечурнї отримани концерт диховних писньошпивох з котрим означена 30-рочнїца од снованя Хору „Розанов”. Хор основани 1996. року при дюрдьовскей Грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици.

О значнєших наступох, посцигнутих резултатох на змаганьох и краткей историї од снованя Хору бешедовал у привитним слове домашнї священїк, дюрдьовски парох о. Михаил Холошняй котри у Хору шпива од його снованя.

На концерту наступели госци Хор церкви Успения Пресвятей Богородици зоз Коцура под дириґентску палїчку Александра Планкоша и Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур зоз Руского Керестура под дириґентску палїчку Еуфемиї Планкош. На концу насупели домашнї Хор „Розанов” под дириґентску палїчку Ксениї Вереш.

По законченю Концерту шпиваче домашнього Хору дакедишнїм дириґентком Мариї Драґин и Татиани Барна, як и терашнєй дириґентки Ксениї Вереш подаровали по вельки букет квеца як символ подзековносци и щирей прихильносци ґу пестованю духовней музики и роботи зоз шпивачами Хору чий ше шпив нє забува лєгко пре красоту и роскошни гласи. Тиж так, дарунок од членох Хору достал и о. Михаил Холошняй котрого охарактеровали як найвекшу потримовка Хору.

По традициї, члени Хора „Розанов” по законченю урядовей часци, одшпивали На многая и благая лїта, а у шпиваню им ше приключели шицки присутни у церкви.

У бабинцу того вечара могло опатриц шицки виданя Хора „Розанов”, кнїжки и компакт диски.

Друженє после концерту предлужене у парохиялним доме.