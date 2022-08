КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици всоботу, 27. авґуста, означена 50-рочнїца священства о. др Владимира Мудрого, паноца у пензиї зоз Саскатуну у Канади.

З тей нагоди, на 10 годзин рано отримана Благодарна Служба Божа котру предводзел владика кир Георгий Джуджар, а вон бул и казательник. Сослужели о. Владимир Мудри, ювилант, о. Янко Колошняї зоз Канади, о. Вадислав Варґа з Руского Керестура, о. Михайло Режак, декан сримски зоз Шиду, о. Владимир Седлак зоз Петровцох, о. Юлиян Рац з Нового Саду, о. Дарко Рац з Бачинцох, о. Алексий Гудак зоз Старого Вербасу, о. Платон Салак, василиян, зоз Кули, о. Владимир Симунович зоз Крижевцох, о. Данил Задрепко, капелан, зоз Коцура и о. Владислав Рац, парох коцурски и декан бачки.

По словох владики Джуджара, шицки ше зишли преславиц златни ювилей священства о. Владимира Мудрого и подзековац Господу Богу за дар того священства до котрого поволал о. Владимира. У казанї приповедал о його духовней драги котра почала у Коцуре, одкаль пошол до Керестура, а далєй до Канади на службу до саскатунскей епархиї, як и о його роботи, дарох и талантох котри, як визначел владика, о. Мудри нє закоповал, алє их розмножовал. Як гварел, з любову апостола о. Владимир допатрал стадо Боже там дзе го провидиниє Боже положело и ми шведкове тей любови, а з нагоди того златного ювилею шицки ше зишли врациц му любов за любов и подзекованє за його пожертвовне служенє.

Того дня церква була полна, а вельке число священих особох, найблїзших и родзини о. Мудрого, як и числени вирни присуствовали тей святочней подїї.

По законченю Служби Божей члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви за шицких присутних пририхтали закуску и ошвиженє.

