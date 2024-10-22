Означена 80-рочнїца Марийового дїла

МУЖЛЯ – У Мужлї нєдалєко од Зренянину внєдзелю, 20. октобра Рух фоколарох лєбо Марийово дїло, означело 80-рочнїцу свойого иснованя, на стретнуцу з мотом „Нашлїдство любови”. У тих крайох т.є. у Войводини, та и медзи Руснацами Дїло присутне коло 50 роки.

На цалодньовим стретнуцу здогадло ше на початки Руху фоколарох и його сновательки италиянки Кяри Лубик (1920–2008), а през шведоченя перших фоколаринох и о його початкох у наших крайох. Пред коло 50 роками Рух сцигол и медзи Руснацох, та и на стретнуцу у Мужлї, медзи 170 присутнима було и коло 30 з Коцура и Руского Керестура, а дзепоєдни дали и свойо доприношенє у програми, або з особним шведоченьом.

Здогадло ше на Кярово пошвеценє Богу и єй спознанє же Бог любов, и Исусову нову заповид о медзисобней любови, та на харизму котру єй Бог даровал, а то всеобще братство, по Исусовей молитви „Же би шицки були єдно”.

През шведоченя фоколаринох – пионирох того руху котри перше сцигли до Войводини, здогадло ше и як харизма сцигла до тих крайох у Сербиї, Македониї, Чарней Гори… И народи медзи котрима були и Руснаци, а то було пред скоро 50 роками.

Стретнуце закончене з благодарну Службу Божу хтору у церкви Мено Марийово зоз священїками служел монс. Мирко Штефкович, зренянински бискуп, а медзи священїками бул и о. Ярослав Варґа, капелан керестурски. Владика и наказовал, та медзи иншим потримал и намаганя того Руху же би предлужел харизму єй сновательки, т.є. у своїм штредку, зоз своїм животом ношел Евангелию и витворйовал єдинство.