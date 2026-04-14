ШИД – На спомин памятнїку при Адашевцох, 9. априла означена 81. рочнїца од пребиваня сримского фронту 12. априла 1945. року, єдней з найзначнєйших биткох на законченю Другей шветовей войни у сримскей ровнїни кед погинуло коло 13,5 тисячи борцох НОВ и жемох союзнїцох.

Означованє почало зоз панахиду у Церкви святого Стефана Штиляновича, хтора ше находзи при спомин памятнїку, а предлужене зоз покладаньом венцох на памятнїк.

У мено локалней самоуправи у Шидзе венєц положели предсидатель општини Зоран Семенович и предсидатель Скупштини општини Дьордє Томич, потим представнїк Влади Сербиї державни секретар Никола Вукелич, прдставнїки Министерства охрани и Войска Сербиї, СУБНОР Сербиї и Войводини, ОШ „Сримски фронт“ Шид, општини Печинци як и представнїки дипломатского кору у Сербиї и делеґациї здруженя борцох, ветеранох и гражданох зоз жеми и иножемства.

На церемониї бешедовали предсидатель општини Зоран Семенович, державни секретар Никола Вукелич и ґенерал у пензиї Любиша Дикович.

У уметнїцкей часци церемониї наступел церковно-школски хор „Святи Йован Дамаскин“ зоз Шиду и хор „Ирида“ зоз Лачарку.