Означена 85-рочнїца Дома школярох „Бранково коло”

НОВИ САД – Вчера, 28. марца зоз шветочну академию означена 85-рочнїца Дома школярох стреднїх школох „Бранково коло” (Епископа Висариона 3) у Новим Садзе.

На шветочней академиї на хторей участвовали стредньошколци хтори биваю у Дому школярох присуствовал и председсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и з тей нагоди обишол будинок як би ше поинформовал о условийох живота и роботи школярох и занятих. Предсидатель Мирович виявел же ше прешвечел же нєшка стан у Дому школярох добри. И же видно же ше управа и заняти одлично стараю о тим будинку, a Покраїнска влада ту же би помогла злєпшац условия. Родичом поручел же можу буц безбрижни кед свойо дзеци, зоз менших стредкох, посилаю на школованє до Нового Саду и кед их змесца до того Дому школярох як би ше могли учиц и будовац свойо знанє и себе.

Нєшкайши Дом школярох стреднїх школох „Бранково коло” у Новим Садзе основани 1938. року и теди у тим будинку бул интернат за хлопску младеж у Новим Садзе. Од теди менял назви, алє вше понукал змесценє школяром. Нєшка то два повязани будинки у хторих єст места за вецей як 400 стредньошколцох (190 женски и 219 хлопски места).