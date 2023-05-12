Означена Дюрдьовска слава

ДЮРДЬОВ – Слава Дюрдьова, Святи Георгиє, святочно означена 9. мая, кед представителє Месней заєднїци вихасновали нагоду же би додзелєли плакети заслужним гражданом, односно здруженьом.

На святочносци були присутни представителє локалней самоуправи, представителє церкви, як и числени здруженя и госци зоз других општинох.

За промоцию валала през манифестациї, плакету достало Ловарске дружтво, а за подзвигованє квалитета живота особох зоз инвалидитетом плакету достала Општинска орґанизация инвалидох роботи. Фодбалски клуб ,,Бачка 1923” тиж так заслужела плакету за сто роки иснованя. Постгумно подзекованє додзелєне Филипови Прокинови, хтори живот препровадзел у дюрдьовским фодбалским клубу.

Як репрезент Дюрдьова плакату достало Културно-уметнїцке дружтво ,,Бранислав Нушич” зоз Дюрдьова, а припознанє достал Деян Вукадинович, хтори зоз своїм закладаньом унапредзел польопривредну продукцию у Дюрдьове.