Означена и 190-рочнїца Здруженя ремеселнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох манифестациї „Стретнуца валалох на Михалово лєтоˮ, внєдзелю, 29. септембра у Майсторским доме, отримана и шветочна Скупштина з нагоди 190-рочнїци Здруженя ремеселїнкох и приватних поднїмательох.

По привиту присутних, предсидатель Здруженя Владимир Емейди предлужел схадзку зоз минуту цихосци и даваньом чесци упокоєним членом, а потим додзелєни подзекованя найзаслуженшим и найанґажованшим поєдинцом.

Ювилей потим повинчовали и секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, хтори на тот завод, медзи иншим, визнчел же традиция длуга скоро два вики представя вельку значносц на уровню нє лєм валала, алє аж и цалей держави, а предсидатель Националного совиту Йоаким Рац додал же би тот континуитет требали предлужиц и нови ґенерациї, и же би им Майсторски дом бул место отримованя добрих одношеньох и чераня искуствох.

Члени ше потим здогадли розвою Здруженя през историю, бешедоване о почежкосцох з хторима ше майстрове стретали же би го отримали, о розвою алє и препаданю даєдних ремеслох, та и о тим як ше правело нєшкайши Майсторским дом и цо зробиц же би будуци ґенерациї нє допущели його препаданє.

На концу, о рижних анеґдотох и историйних податкох присутних здогаднул и Йоаким Грубеня.