Означена рочнїца ошлєбодзеня валалу

БИКИЧ – З нагоди 4. децембра, Дня ошлєбодзеня Бикичу у Другей шветовей войни панахиду погинутим борцом опрез памятнїка у центру валала служел о. Владимир Еделински Миколка, парох у Беркасове и Бикичу, а пред тим служел порядну Службу Божу у церкви з нагоди швета Воведения.

На памятнїк борцом венци покладли представнїки борецкей орґанизациї, предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович спред локалней самоуправи як и представнїки Месней заєднїци Бикич.

З нагоди 5. децембра и Дня ошлєбодзеня Беркасова тиж буду положени венци на спомин памятнїк погинутим борцом.

Дзень ошлєбодзеня Шиду будзе означени наютре, вовторок 6. децембра, зоз Шветочну схадзку Општинскей орґанизациї борцох и з покладаньом венцох и квеца на спомин памятнїки. На 18 годзин у Култруно образовним центре будзе отримана Шветочна академия и з тей нагоди ше додзелї „Децемберску награду“, найвисше општинске припознанє.