Означена рочнїца ошлєбодзеня

БИКИЧ – Вчера, 4. децембра при памятнїку погинутим борцом у центру валала означена 79-рочнїца ошлєбодзеня у Другей шветовей войни.

Панахиду погинутим борцом при памятнїку служели декан сримски и парох у Шидзе о. Михайло Режак и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

Потим поверенїк општини у МЗ Бикич Деян Бобаль кратко здогаднул на ошлєбодзенє валала и у мено МЗ положел квеце на памятнїк.

Венци на памятнїк у мено локалней самоуправи положел помоцнїк предсидателя општини Шид Небойша Илич, у мено борецкей орґанизациї предсидатель ОО СУБНОР Шид Мита Аврамов, а венєц положела и делеґация СПС.