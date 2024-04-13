Означена рочнїца пребиваня сримского фронту

ШИД – На спомин памятнїку „Сримски фронт“ при Адашевцох, нєдалєко од Шиду, вчера означена 79-рочнїца пребивяня сримского фронту.

Закончуюци битки за ошлєбодзенє Югославиї од фашизму тирвали 175 днї, а у сримскей ровнїни погинули 13.500 борци НОР и войскох союзнїцких державох.

Венци на спомин памятнїк положели державни секретар у Минситерству за роботу, занятосц, социялни и борецки питаня Зоран Антич, спред локалней самоуправи у Шидзе предсидатель општини Зоран Семенович, предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович и заменїк предсидателя општини Дьордє Томич, подпредсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Бранко Чурчич, представнїки Министерства охрани и Войска Сербиї, делеґация ОШ „Сримски фронт“ Шид, СУБНОР, представнїли дипломатского кору и други.

Бешедовал державни секретар Зоран Антич, а предсидатель општини Шид Зоран Семенович поручел же ше жертви за шлєбоду нє шме забуц бо шлєбода плацена з креву алє же лєм у мире и шлєбоди Сербия ше годна розвивац, тиж о значеню пребиваня сримскохи фронту бешедовал и ґенерал Видосав Ковачевич, предсидатель СУБНОР Сербиї.