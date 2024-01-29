Означена Школска слава святи Сава (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як и у шицких школох у Сербиї, 27. януара и у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” означена Школска слава – на дзень св. Сави, защитнїка просвитних установох.

З тей нагоди у школским голу пригодну програму зоз гимну пошвецену св. Савови и школскей слави почал хор школярох трецей и штвартей класи у провадзеню на гармоники Мирка Преґуна.

Школярох, просвитних роботнїкох и госцох привитала директорка Школи Наталия Будински котра шицким повинчовала тот дзень.

Директорка тиж здогадла же тот дзень пошвецени св. Савови котри у давней прешлосци пошвецел свой живот духовносци и образованю, а вредносци хтори наглашовал актуални и нєшка.

Вецей о живоце и роботи св. Сави у пригодних текстох на сербским и руским язику присутним интерпретовали наймладши школяре першей и другей класи основней школи котрих пририхтали їх учительки.

На концу представителє Сербскей православней церкви, на чолє з дочасовим парохом у Кули Драґолюбом Майсторовичом окончели обряд пошвеценя и ламаня славского колача и жита. Свяшенїк Майсторович директорки, проствитним роботнїком и школяром тиж повинчовал тот значни дзень.