ШИД – На швето Преношеня мощох святого отца Миколая, або Миколая лєтного, вчера, 22. мая означена Слава Месней заєднїци Шид.

Священїки Сербскей православней церкви у присустве представнїкох МЗ Шид и локалней самоуправи и кума Слави предсидателя СО Шид Тихомира Стаменковича служели кратше богослуженє.

Як и каждого року МЗ Шид з нагоди швета додзелює припознанє „Святоникольске припознанє“ хторе того року достали др Милорад Попов, специялиста общей медицини у пензиї зоз Шиду як и Добродзечне огньогасне дружтво зоз Шиду хторе означує 100 роки иснованя.

Истого дня и храмове швето хторе преславене зоз шветочну Службу Божу у храме Пренощеня мощох св. о. Миколая, а потим у церковней порти програму виведли младши члени СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду и хор ОШ „Сримски фронт“ зоз Шиду, а потим процесия прешла през централни улїци Шиду.

Вечар шветочни концерт отримали вєдно СКУД „Свати Сава“ и госци КУД „Бранко Радичевич“ зоз Сримскей Митровици.