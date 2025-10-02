Означене 11 мешаци од нєщесца у Новим Садзе

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше вчера вечар, 1. октобра, ше позберало значне число гражданох же би означели 11 мешаци од нєщесца котре ше случело у Новим Садзе.

Як гварене з тей нагоди, наполнєли ше 11 мешаци як спадла стреха на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе, кед настрадали 16 жертви, а и после тельо часу нїхто нє обвинєни и нє визначени як одвичательни за тото нєщесце.

На мирним сходу зоз пригоднима словами бешедоване о тей подїї, котра порушала шицки отримани студентски протести и протестни сходи предходни 11 мешаци.

Потим ше шицки присутни позберали у центру варошу и зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали, тримаюци транспарент на котрим було виписане Час преходзи, одвичательносц остава. На концу пречитани и мена шицких особох котри погинули.

По законченю даваня чесци, на Площи охабене квеце и запалєни швички за тих цо страцели свойо животи у спомнутим нєщесцу, а присутни потим формовали колону и у цихосци, без галайку и пищаня, прешейтали по варошу.