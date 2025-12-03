Означене 13 мешаци од нєщесца у Новим Садзе

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше пондзелок вечар, 1. децембра, ше позберали числени гражданє же би означели 13 мешаци од нєщесца котре ше случело у Новим Садзе.

И з тей нагоди визначене же ше наполнєли 13 мешаци як спадла стреха на Гайзибанскей станїци у Новим Садзе кед настрадали 16 особи, а и после тельо часу нїхто нє обвинєни и нє визначени як одвичательни за тото нєщесце.

На мирним сходу зоз пригоднима словами бешедоване о тей подїї, алє и огляднуте на отримани виберанки котри були за викенд у Мионици, Сечню и Неґотину и визначени замерковани нєправилносци и ситуация на терену.

Потим ше шицки присутни позберали у центру варошу и зоз 16-минутову цихосцу дали чесц тим цо настрадали, а єдинки полициї обезпечовали сход же би шицко прешло без инцидентох.