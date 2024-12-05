Означене 70 роки ошлєбодзеня валалу

БИКИЧ – З нагоди 4. децембра и 70 роки од ошлєбодзеня у Другей шветовей войни у валалє пригодно означена тота значна подїя.

После Служби Божей, хтору служел парох о. Владимир Еделински Миколка, служени и парастос при памятнїку погинутим борцом.

З тей нагоди венци и квеце на памятнїк положели у мено локалней самоуправи член Општинскей ради Ґоран Ковачевич и начальнїца Општинскей управи Бояна Мравик. Спред борецкей орґанизациї венєц положел Цвєтин Ракич, а у спред МЗ Бикич поверенїк општини Деян Бобаль, а потим пригодни рецитал виведли школяре ОШ „Сримски фронт“, Подручне одзелєнє у Бикичу хторих порихтала учителька Ана Гудак.

На ютре з нагоди 6. децембра у Шидзе будзе на пригодни способ означена 70-рочнїца ошлєбодзеня Шиду.