Означене Богоявлeнє у Коцуре

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей Церкви Успения Пресвятей Богородици, вчера, 19. януара, означене швето Богоявлeнє Господнє – Трокралї по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац. З тей нагоди здогаднул присутних вирних на дзень кед Йоан Креститель покресцел Исуса у рики Йордан.

На швето Богоявлeня ше каждого року пошвеца и воду, а пошвецанє з тоту воду знак Божого благослову. На концу Служби пошвецена вода з котрей вирни могли набрац и однєсц до своїх домох, як и канчови и фляши з воду котри принєсли.

З Богоявленску воду будзе и традицийне пошвецанє обисцох, котре почнє нєшка, 20. януара, и будзе тирвац по конєц мешаца.