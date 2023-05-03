Означене швето 1. май на вилєтиштох

ОПШТИНА ШИД – Медзинародне швето роботи 1. май на подручу oпштини Шид углавним преславене у природи на вилєтиштох коло роштилю и зоз добру забаву од рана по вечарши годзини.

Як и каждого року найвецей нащивительох було на вилєтушту Лїповача нєдалєко од Беркасова у Националним парку „Фрушка Гора”, а тиж людзе з фамелиями и приятелями швето означели у своїх винїцох и викендицох коло Лїповачи.

Славело ше и у Моровичу, Ердевику и других местох на подручу општини, а парасти красну хвилю вихасновали за ярнї роботи з хторима пре нєвигодну хвилю по тераз запожнєли.

Як и каждого року, по традициї, медзи 30. априлом и 1. майом у центру Бикича ше поклада „майово древо” хторе пред тим леґинє и младши хлопи зрубую и приноша зоз лєса. Древо ше оквицує з пантлїками у фарбох, а привяже ше и фляша зоз вином и потим ше го поклада (закопує) у центру валала.

Як то по традициї, Бикичанє вечар пред шветом з лєса принесли и закопали ткв. „майово древо”, хторе зрубу на Русадля, кед ше у валалє отримує културна манифестация „Пришли нам Русадля” хтору орґанизує Културно-просвитне дружтво „Иван Котляревски”.