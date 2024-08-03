Означене швето Илиї у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре пияток, 2. авґуста, означене швето пророка Илиї по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а у своєй казанї присутним вирнїком бешедовал о живоце пророка Илиї. Як гварел, швето пророка Илиї шицких нас наводзи и приводзи ґу тому же бизме ше на свой способ ґу Господу Богу приблїжели, же би ше дацо зрозумело, дацо препознало и усвоєло як цошка цо важне и цо потребне. Швето Илийово ма вельке порученє за шицки часи – нє тельо чи будзе дижджу, чи будзе громи и тому подобне. Як визначел о. Рац, тото цо знаме то же можеме превипитац свойо одношенє ґу Богови, ґу його заповидом и ґу послушносци його заповидом, же бизме ше обрацели, покаяли, же бизме ше виправели.