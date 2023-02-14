Означене швето Лурдескей Мариї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 11. фебруара означене нєзаповедане швето Лурдескей Мариї, у дакедишнєй манастирскей каплїци шестрох Служебнїцох НДМ, на Капущаним шоре, дзе преславени кирбай.

Кирбай означени на двох Службох Божих, на 10 и 17 годзин. Першу служели о. Владимир Медєши капелан керестурски хтори у обидвох и наказовал, и о. Алексий Гудак старовербаски парох, а домашнї о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа споведали. Вечаршу Службу служели о. Платон Салак ЧСВВ зоз Кули и о. Ярослав Варґа док о. Медєши споведал.

У казанї о. Медєши здогаднул на подїїю у Лурду у Французкей дзе ше пред вецей як сто пейдзешат роками дзивочки Бернадетки указала Пречиста Дїва Мария. Кирбайску Служби Божу велї вирни вихасновали и за полни одпуст, як за себе так и за своїх покойних, понеже того дня у керестурскей парохиї була и перша тогорочна Задушна собота.

Пред Службами вирни модлєли Ружанєц, по Службох служени Молебен до Богородици, а през дзевец днї ше модлєло и Дзевятнїцу до Лурдескей Мариї.