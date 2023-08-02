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Означене швето Маковея зоз пошвецаньом води

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 120 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Парохиї св. отца Миколая 1. авґуста означене нєзаповедане швето Макoвейских мученїкох, у народзе наволане Маковея.

После раншей Служби Божей на 7 годзин котру служели керестурски парох о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа пошвецена и Маковейска вода. Як звичай у Керестуре, вирни судзини з воду прикрашели зоз швижим квецом.

У краткей бешеди о. Варґа визначел же то швето кед седем Макавейски мученїки дали свойо животи за виру и на концу у служби ше шпивало Тропари до Богородици, бо почина Успенски пост.

Наша ше Церква рихта до швета Велькей Матки Божей, швета Успеня Пресвятей Богоридици, котре ше означи 15. авґуста.

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