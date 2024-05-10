Означене швето з молитву и виру до Бога

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вознесениє Господнє и Пренос мощох св. Миколая, храмове швето – Кирбай парохиї св. о. Миколая означене зоз раншу Службу Божу на 8 г и зоз архиєрейску Службу Божу на 10 годзин.

Архиєрейску службу предводзел кир Георгий Джуджар зоз котрим служели священїки: о. Владислав Рац, о. Йоаким Симунович, о. Владислав Варґа, о. Юлиян Рац, о. Михаил Холошняй, о. мр Дарко Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Владимир Медєши, о. Антоний Турчаник, ЧСВВ, о. Дамян Кича ЧСВВ, о. Платон Салак, ЧСВВ, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа.

Вечарша служба нє була, алє на 19 г служени Молебен до Пречистей Дїви Мариї.

Од огньогасного дому та по конєц Русинскей улїчки отримана и вашарка часц, на котрей керестурци и їх госци могли найсц рижни интересантносци. Тей вашарскей часци ше заж лєм найвецей радовали дзеци и за нїх було наисце велї интересантни активносци.