Означене Воскресенє Господнє (фото+видео)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни парохиї св. о. Миколая вєдно зоз епархом кир Георгийом Джуджаром, керестурским парохом о. Владиславом Варґом, домашнїма капеланами о. Владмиром Медєшом, парохом индїйским и помоцним керестуским капеланом о. Михайлом Шантом, капеланом о. Ярославом Варґом и госцом кулским єромонахом о. Дамяном Кичом, ЧСВВ, у архиєрейскей Служби Божей означели найрадоснєйше швето Воскресеня Христового.

После Служи предводзеней зоз владиком священїки у порти пошвецели кошарки зоз пасхалним єдзеньом велїх вирних и їх госцох котрим красна хвиля оможлївела святочне збуванє у порти.

До Воскресеня ше вирни пририхтали през збуваня на Вельки штварток. Вельки пияток започал на 8 годзин зоз читаньом 12 страсних Евангелийох, а на 15 г. владика, священїки и вирни зоз покладаньом Плащанїци поховали Христа и потим ше зоз обходом коло гроба у молитви и роздумованю углїбели до Його церпеня и мукох. На вельки пияток почала и Дзевятнїца до Божого милосердия котра ше модлї пред вечаршима службами.

Вельку соботу вирни препровадзели у цихосци, молитви и роздумованю, на 8 годзин зоз Єрусалимску утриню и на 20 г. зоз Пасхалним бдинийом, Весоночним зоз Службу Божу и Воскресну утриню.

Нєшка, на Шветли пондзелок, 1. априла, у храму ше служа служби на 9, 11:30 и 18 годзих, зоз мированьом.

Ютре, на Шветли вовторок, 2. априла, служби буду на 9, 11:30 и 18 годзин, як и Служба Божа на Циґлашоре на 16 годзин зоз мированьом.

Керестурски дзвичата нєшка чекаю облївачох, а ютре хлапцом буду врацац тото цо себе пожичели.