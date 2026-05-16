Означени 20 роки Рутенпресу (фото+видео)

НОВИ САД – Вчера, пияток, 15. мая у Заводу за културу войводянских Руснацох отримани округли стол з котрим означене 20 роки роботи Новинско-информативней аґенциї „Рутенпрес” (Ruthenpress), котра роби у рамикох НВУ „Руске слово”.

З тей нагоди, модератор вечара бул директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, а бешедовали бувши и терашнї редакторки Рутенпресу и особи котри добринєсли же би ше тота аґенция отримала по нєшка: Єлена Перкович, Златица Няради, Мартица Тамаш, Ясмина Дюранїн и Вероника Вуячич.

Насампредз бешедоване о Рутенпесу у прешлосци, терашньосци и удучносци, о виволаньох з котрима ше стретали його снователє и редакторе од початку по нєшка, та и о тим же як ше меняю конзументи руских медийох под уплївом модерних технолоґийох и диґиталного швета.

Визначене и же новинско-инфомративна аґенция „Рутенпрес” єдина руска дньова информативна аґенция, алє и єдина такей файти на язикох националних заєднїцох у АП Войводини и Републики Сербиї, а же перши вистки були обявени 15. мая 2006. року.

Медзи госцами були представнїки руских установох и институцийох, културни дїяче, интелектуалци, як и особи котрих зацикавела вечарша тема, и наице активно участвовали у часци програми котра була предвидзена за дебату о упечаткох и искуствох.

Програму зоз двома музичнима нумерами збогацел познати керестурски музичар Владимир Малацко.