Шветочно означени 80 роки ошлєбодзеня Шиду

ШИД – З нагоди 6. децембра и 80 роки одошлєбодзеня Шиду у Другей шветовей войни, отримана шветочна схадзка Општинского одбору союзу борцох народно ошлєбодительней войни у присустве борцох, найвисших представнїкох локалней самоуправи, Здруженя резервних воєних старшинох, Одряду вивидзовачох „Лазар Бибич“, Здруженя сербско русийского товаришства и представнїкох борецких орґанизацийох з вецей городох як и представнїка амбасади Русийскей Федерациї.

О биткох за ошлєбодзенє городу и пестованю антифашистичних традицийох бешедовали предсидатель ОО СУБНОР Шид Цвєтко Ракич, предсидатель СУБНОР Войводини Йово Барощевич, спред госцох Лазо Дьокич, предсидатель Здруженя антифашистох вуковарско сримскей жупаниї зоз Републики Горватскей и предсидатель општини Шид Зоран Семенович.

З тей нагоди уручени припознаня СУБНОР Сербиї и то Медаля борца хтору достали предсидатель општини Шид Зоран Семенович и привреднїк Братислав Боґатич, а Шветочни повелї достали найстарши живи борец 99 рочни Ґаврило Винчич зоз Шиду, професор Душан Лукич, бувши предсидаель СО Шид Тихомир Стаменкович и Сладаяна Маховац, а подзекованє достали представнїки борецких орґанизацийох за успишне сотруднїцтво.

Потим на спомин костурнїци борцох на городским теметове венци и квеце положели найвисши представнїки општини Шид, СО Шид, борецкей орґанизациї, амбасади и воєне визаслантво Русийскей Федерациї, резервни воєни страшини, и други.

Священїки СПЦ потим служели парастос за погинутих борцох, а пригодно поетски твори гуторели священїк Дьордє Воларевич, потим Веселин Вучкович, Слободан Цвиткович и Дюрица Еделински, а квеце потим положене и на спомин таблу погинутим борцом на будинку Културно образовного центра.