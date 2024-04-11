Означени Дзень аутизма

СЕҐЕДИН – На означованю Шветового дня аутизма у Сеґедину були и Едвин и Томислав Джуня зоз Нового Орахова, участвовали у преходзки през варош, а вец 155 километри гонєли бициґли од Сеґедину по други варош и так символично означели тот шветови дзень.

На Шветови дзень аутизма, 2. априла у Сеґедину у Мадярскей орґанизована традицийна „белава преходзка” як гражданска инициятива у духу прилапйованя и формованя становиска о тей хороти.

Зєднинєни нациї 2007. року 2. април преглашели за Шветови дзень аутизма пре векше розуменє, и прилапйованє тих особох.