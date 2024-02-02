Означени Дзень Города Нового Саду

НОВИ САД – Дзень городу означени вчера 1. фебруара, на дзень кед 1748. року зоз указом габзбурґскей царици Мариї Терезиї достал мено и статус шлєбодного кральовского городу.

З нагоди Дня городу отримана шветочна академия. Привитни слова на початку пречитани на штирох язикох, хтори у службеним хаснованю у городзе, окрем сербского ище и на мадярским, словацким и руским.

На академиї городоначальнїк Милан Дюрич уручел и Фебруарску награду Городу Нового Саду хтору ше додзелює як дружтвене припознанє за найзначнєйши здобуца гражданох Нового Саду, а хтори духу пестованя шлєбодарскей традициї Города и єдинства шицких його жительох.

Добитнїца тогорочней Фебруарскей награди столнотенисерка и параолимпийка Борислава Пекич Ранкович.

З нагоди Дня городу, у Новим Садзе по 4. фебруар буду отримани рижни манифестациї, вистави, туристични обиходзеня городу, тематски вистави у музейох и галерийох на хтори ше нє будзе наплацовац уход.