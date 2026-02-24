Означени Дзень Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше

ВЕРБАС – У просторийох Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше вчера, 23. фебруара, зоз святочну програму означени Дзень тей установи.

Присутних привитал Бранислав Зубович, и бешедовал о дїялносци вербаскей Библиотеки, о єй историї и розвою, фонду кнїжкох, як и о нових крочайох и уписаних читательох. З тей нагоди додзелєни награди найакивнєйшим кнїжколюбительом зоз каждого Оддзелєня тей Библиотеки з населєних местох вербаскей општини.

У рамикох програми отримана промоция Библиоґрафиї кнїжовного часописа „Шлїд” (Траг) 2005–2024, котру пририхтали библиотекарки Матици сербскей Ирена Зечевич и Тамара Малешев. Як визначене, Библиоґрафия облапя перши 80 числа часописа Траг, а о дїлу бешедовал и писатель Мирослав Алексич.

Тогорочну награду „Небойша Деветак” котру ше традицийно додзелює на Дзень установи достал писатель Ґоран Лабудович Шарл. За музичну часц програми бул задлужени гушльови квартет „Стринґ лейдис” (String ladies), та присутни окреме уживали у вкупней святочней атмосфери.

Явна библиотека у Вербаше за Дзень установи вибрала 22. фебруар, дзень кед народзени Данило Киш, чийо мено и ноши уж 35 роки.