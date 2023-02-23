Означени Дзень Явней библиотеки „Данило Киш”

ВЕРБАС – Явна библиотека „Данило Киш” у Вербаше означела вчера, 22. фебруара, Дзень установи и дзень кед народзени писатель чийо мено ноши уж 32 роки. З тей нагоди традицийно додзелєна литературна награда „Небойша Деветак” за найлєпши прилог у литературним часопису „Шлїд” („Траг”), як и награди найлєпшим читательом.

Жири, у чиїм составе були предсидатель Саша Радойчич и члени Дьордьо Сладоє и Бранислав Зубович, принєсол одлуку же би награда була додзелєна поетови Андрийови Радуловичови. Тиж, наградзени и найвирнєйши читателє Лїляна Чернак, Ема Дюрица, Стефан Кнежевич, Ивона Давидович, Петра Божич, Василия Кирта и Душанка Радованов.

У пригодней програми котра отримана того дня стихи гуторели поетове з Вербасу Мирослав Алексич и Блаґоє Бакович, як и поет Иґор Мирович котри з тей нагоди пречитал писнї зоз своєй штвартей кнїжки поезиї „Шветло у швицарнїку” („Светло у светионику”).

Вербаска Явна библиотека „Данило Киш” розполага з фондом векшим як 100.000 кнїжки, а ма вецей як 3.500 активних членох. Лєм прешлого року хаснователє з библиотеки пожичели вецей як 50.000 наслови.

Тота установа ше занїма и зоз видавательну дїялносцу, обявює кнїжки числених авторох, а 15 роки и часопис за литературу, уметносц и културу „Шлїд”. Пияти рок додзелює и награду „Небойша Деветак”, котра установена на здогадованє на редактора часопису, поети и роботнїка Библиотеки.

Означованю Дня Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше присуствовали велї любителє литератури, уметносци и култури, як и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.