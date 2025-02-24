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Означени Дзень Координацийного одбору дружтох за язики

автор В. Вуячич, фото: И. Папуґа
автор В. Вуячич, фото: И. Папуґа 14 Опатрене

НОВИ САД – Координацийни одбор (КОО) дружтох за язики, литературу и културу отримал 49. схадзку Вивершного одбору у просторийох Горватского културно-уметнїцкого просвитного дружтва Станислав Препрек.

На схадзки, хтора отримана всоботу 23. фебруара, за предсидательку Вивершного одбору КОО єдногласно вибрана др Вирдїния Попович, порядни професор на Оддзелєню за румунистику Филозофского факултета у Новом Садзе и предсидателька Дружтва за румунски язик Войводини, дознаваме од Ирини Папуґа, секретара Вивершного одбору КОО.

На схадзки ше здогадло на 21. фебруар, Медзинародни дзень мацеринского язика, и на Дзень КОО, а представене и 11. число Вецейязичного часописа Нови мост.

Од Ирини Папуґовей зме ище дознали же у другей часци схадзки усвоєни записнїк з прешлей схадзки, а було слова и о планованих активносцох и календару рочнїцох и ювилейох за 2025. рок, а порадзена и литературна програма хтора будзе 14. марца при памятнїку Мирославови Античови у Дунайским парку.

Члени КОО поинформовани же ше нє зна чи годни буц отримани змаганя зоз мацеринских язикох пре актуалну ситуацию у просвити и же ше будзе контактовац зоз сотруднїками зоз Министерства просвити у Беоґрадзе. Тиж було слова и о тим же ше на новосадским Сайме кнїжкох отрима промоцию 11. числа Вецейязичного часописа Нови мост.

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