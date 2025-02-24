Означени Дзень мацеринского язика

ШИД – З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацеринского язика у Основней школи „Сримски фронт“ отримана пригодна програма.

Руски язик зоз рецитациями руских поетох представели школяре зоз Шиду, Бикичу и Беркасова хтори уча руски язик з елементами националней култури, школяре одтанцовали и танєц, а порихтала их наставнїца Любов Зейкан Бобаль.

Тиж з тей нагоди були виложени руски парток, ручни роботи як и литературни и подобово роботи наших школярох.

Невенка Бобаль з Бикичу бешедовала о своїм дзецинстве и школєню, як то дакеди було, а Невенка (Джуджар) Бажик бешедовала по руски, словацки и по сербски о дзецинстве и школованю у родних Бачинцох.

У рамикох програми школяре представели и горватски и словацки язик зоз пригоднима рецитациями хтори порихтали зоз наставнїцами Андєлу Вахт и Наташу Колар. Виложени були и ручни роботи, а о дзецинстве и о тим як випатрало школованє дакеди, по горватски бешедовала Ана Довчак зоз Соту и по словацки бешедовала Зузана Ступавски зоз Шиду.