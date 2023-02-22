Означени Дзень мацеринского язика на Филозофским факултету

НОВИ САД – З нагоди Медзинародного дня мацеринского язика, хтори ше означує 21. фебруара, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц проф. др Зоран Милошевич нащивел Филозофски факултет у Новим Садзе.

На роботней схадзки отриманей на Филозофским факултету окрем секретара Милошевича и подсекретарки мр Катарини Ковачевич присутни були и продекан за роботи акредитациї, самовреднованя и провадзенє роботи факултета и в.д. шефа Одсеку за русинистику проф. др Миливой Аланович, шефица Одсеку за сербски язик и линґвистику проф. др Исидора Бєлакович, заменїца шефа Одсеку за гунґаролоґию проф. др Едита Андрич, шефица Одсеку за румунистику доц. др Ивана Янїч и шефица Oдсеку за словакистику доц. др Ясна Угларик.

Шефове зоз одсекох за мацерински язики указали на факт же з рока на рок єст вше менєй заинтересованих за тоти студийни програми, нє лєм за язики националних меншинох, алє и за сербски язик як нємацерински.

Секретар Милошевич виявел же ше поможе же би ше зоз синерґию економскей и културней политики зачувало язик як жридло националного идентитету. И додал же того року за конкурс за финансованє наукововиглєдовацких и розвойновиглєдовацких проєктох националних меншинох – националних заєднїцох у Автономней покраїни Войводини видвоєне осем милиони динари, а од 2017. року, кед конкурс обдумани, шицкого 32 милиони динари.