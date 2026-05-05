ДЮРДЬОВ – Вчера, пондзелок 4. мая у Шветочней сали Месней Заєднїци означени Дзень Месней заєднїци Дюрдьов – Дзуря.

Славски колач пошвецел православни дюрдьовски священїк о. Александар Симетич, а поверенїк МЗ Дюрдьов Душко Михелц привитал присутних и отворел виставу подобових малюнкох зоз прешлорочней, остатнєй Подобовей колониї Дюрдьов, котра отримана влєце.

З тей нагоди, урамиковани и виложени шицки малюнки з тей колониї и видруковани каталоґ. Малюнки буду виложени у шветочней сали МЗ Дюрдьов цали рок и мож их у тим периодзе опатриц.

За шицких присутних Месна заєднїца обезпечела закуску и коктел, а на шветочносц були поволани представителє здруженьох и дружтвох з валалу.