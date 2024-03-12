Означени дзень народзеня Тараса Шевченка

НОВИ САД – При памятнїку Тараса Шевченка (Алея Мики Антича), всоботу 9. марца отримана шветочносц з нагоди 210-рочнїци од народзеня того писателя.

З тей нагоди амбасадор України у Беоґрадзе Володимир Толкач положел венєц на памятнїк Тараса Шевченка. У своєй бешеди амбасадор потолковал значенє тей шветочносци, як у України, так и за українску дияспору, дознаваме од предсидателя Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдана Виславскового, хтори привитал шицких присутних, як и представительох державних орґанох Сербиї, амбасадора України и присутних сотруднїкох зоз Амбасади.

Предсидатель Українскей националней ради у Сербиї Филип Пронек рецитовал Шевченково писнї на українским язику, а предсидатель Здруженя литературних и подобових творительох „Стазе” зоз Кули Ґавра Веселинович стихи рецитовал на сербским язику.

З нагоди 210. рочнїци од народзеня поети Тараса Шевченка шветочносц орґанизовала Амбасада України у Беоґрадзе, а отримана є як подзекованє за його дїла. Окрем зоз литературу Шевченко ше занїмал и зоз малярством, а тиж бул и духовни идеолоґ свойого народу у тедишнєй царскей Русиї. По словох Виславского шветочносц отримана и у других жемох, медзи иншим и у Зєдинєних Америцких Державох, Канади, Австралиї, Мадярскей, Горватскей, Молдавиї, Нємецкей, Голандиї, Арґентини, Бразилу, Перуу, Либану, Турскей, Естониї, итд.