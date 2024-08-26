Означени Дзень нєзависносци України

НОВИ САД – Всоботу, 24. авґуста у Новим Садзе Амбасада України у Сербиї отримала мирни сход з нагоди 33-рочнїци нєзависносци України.

Амбасадор України у Републики Сербиї Володимир Толкач подзековал на гуманитарней и воєней помоци Европскей униї, ЗАД, Канади и шицким приятельом без чиєй би помоци нє могли бранїц свою територию и шлєбоду.

Амбасадор и шеф Делеґациї Европскей униї у Сербиї Емануел Жофре, медзи иншим гварел же Европска уния одлучна остац зоз Україну покля то будзе потребне.

На сходу при памятнїку Тарасови Шевченкови у Алеї Мирослава Антича. Присуствовала и амбасадорка Нємецкей у Републики Сербиї Анке Конрад и представнїки Амбасадох державох членїцох Европскей униї.

Предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї и подпредсидатель Шветовeй федерациї українских лемковских орґанизацийох (СФУЛО) Боґдан Виславски, хтори з тей нагоди поинформовал же нашо руски и українски организациї, такой, на початку осудзели аґресию Русиї и орґанизовали зберанє гуманитарней помоци, хтора послата до України, як и помоц вибеженцом.

Присутни були и предсидатель Националного совиту українскей националней меншини у Сербиї Филип Пронек, пoдпредсидатель Европского Конґресу Українцох Мирослав Хочек и Василь Хочек.

Амбасадор Европскей униї, як и амбасадор України у Сербиї на початку своїх викладаньох виражели сочувство фамелийом настрадалих у огню у Новим Садзе.

На концу, росцагнута застава України и одшпивана гимна України.

Тогорочне державне швето – Дзень нєзависносци України, 24. авґуста означує ше у цеку 914. дня войни у України.