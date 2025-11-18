Означени Дзень општини Кула

КУЛА – Дзень општини Кула, 16. новембер, означени и того року, зоз шветочним коктелом на хторим присуствовали заняти у Општинскей управи, як и директоре и представнїки явних институцийох и установох на териториї општини. Медзи добитнїками Рочней награди општини, того року и Илона Зарубица зоз Руского Керестура.

Присутних поздравели предсидатель Општини Кула, Дамян Милянич, и предсидатель Скупштини општини Кула, Велибор Милоїчич.

Предсидатель Општини гражданом повинчовал тот важни дзень и наявел числени инвестициї у наиходзацих рокох. З тей нагоди, медзи иншим, визначел же тот рок означели велї инфраструктурни проєкти, алє и числени менши, єднак важни за розвой нашей општини и на хасен шицким гражданом.

На Скупштини општини Кула, хтора отримана дзень пред тим, утвердзени и добитнїки Рочней награди општини, а того року то – Илона Зарубица зоз Руско Керестура, др Петар Ковачевич зоз Кули (постхумно), Зоран Маравич зоз Червинки, Жарко Попович зоз Кули, Слободан Ноґавица зоз Кули и Дєрдь Югас зоз Кули.

Шветочне додзельованє Рочних наградох будзе у децембру.