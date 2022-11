Oзначени Дзень општини Кула

КУЛА – У святочней сали Скупштини општини Кула, 16. новембра, пририхтани святочни коктел на хторим присуствовали одборнїки владаюцей векшини, а зоз шорох опозициї були представїки Заєднїца Сербох, потим директоре явних институцийох и установох општини Кула.

Шицких присутних поздравел предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич, хтори наведол же успих хтори посцигнути у предходним периодзе барз значни за каждого жителя општини, а же и тоти найменши успихи нє треба занєдзбац и же просперитет привреди значни сеґмент зоз намаганьом же би Кула нє була општина зоз хторей людзе одходза, алє праве општина у хторей жадаю остац и до хторей ше врацаю после законченого школованя.

Предсидатель општини Кула Дамян Милянич, з тей нагоди сумирал як наша општина напредовала у претходним периодзе, та наглашел же прешлих рокох було намаганя же би ше поробело и вельки и мали ствари и порученє локалней самоуправи же анї єден житель и анї єдно населєне место нє буду занєдзбани.

Тогорочни награди, як гварел Милянич, пошли до правих рукох, а достали их КК Гайдук и Министерство защити животного штредку, министерка Ирена Вуйович.

Святочносц з нагоди означованя Дня општини Кула и додзельованє Рочних наградох було пияток, 18. новембра з початком на 18 годзин, пред полну салу Културного центру Кула.

Най здогаднєме же на схадзки Скупштини општини Кула, 12. фебруара 2015. року принєшена Одлука о означованю Дня општини Кула. Вибрани датум здогадує на 16. новембер 1918. року, кед после штири роки войованя у Першей шветовей войни, побиднїцка Сербска войска ошлєбодзела нашо краї. Дюра Боґоєвац зоз Кули, на чолє зоз своїм водом у составе чети поручнїка Радована Матеїча, вошол до Кули як ошлєбодитель.

