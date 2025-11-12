ШИД – Зоз Шветочну схадзку Скупштини општини Шид, 10. новембра означени Дзень општини Шид.

Схадзка почала зоз гимну „Боже правде“, а потим бешедовали предсидатель СО Шид, Дьордє Томич, предсидатель општини Шид Зоран Семенович и народни посланїк у Скупштини Сербиї Деян Булатович, вони визначели значносц ошлєбодзеня у Першей шветовей войни и присоєдинєнє ґу держави Сербиї 1918. року.

Додзелєни и два „Новемберски награди“, найвисше општинске припознанє, з обласци дружтвених дїялносцох и култури награду достал писатель и поета Веселин Велько Вучкович, а з обласци привреди привреднїк Братислав Боґатич и його супруга Нада, власнїки Преробку меса „Аґропапук“ у Куковцох.

Додзелєне и „Новемберске подзекованє“ Министерству за явни укладаня у Влади Републики Сербиї.

Отримана и културно-уметнїцка програма у хторей наступели Дзецински школско-церковни хор „Святи Йован Дамаскин“ – ОШ „Сримски фронт“ и церкви Успеня Пресвятей Богородици СПЦ як и вокално инструментални состав „Врело“.

Дополадня найвисши представнїки локалней самоуправи, резервних воєних старшинох, ветеранох як и СУБНОР положели венци и квеце на спомин плочу погинутим добровольцом зоз подруча општини Шид у єдинкох Сербского войска.